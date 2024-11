Gaeta.it - Roseto: avviati interventi di pulizia per garantire la sicurezza stradale

Facebook WhatsAppTwitter L’Amministrazione Comunale didegli Abruzzi, sotto la guida del Vicesindaco Angelo Marcone e del Sindaco Mario Nugnes, ha recentemente avviato una campagna di manutenzione mirata al ripristino delle griglie di raccolta delle acque piovane nei sottopassaggi sull’intero territorio comunale. Questo progetto non solo mira a migliorare l’efficienza del sistema fognario, ma si propone anche di prevenire allagamenti e contribuire alladegli automobilisti.nei sottopassi: il caso di Piazza UngheriaIl primo intervento diha avuto luogo nel sottopasso situato in Piazza Ungheria. Qui, gli operai comunali hanno effettuato un’operazione di dissaldatura per rimuovere le griglie incriminate. Una volta sollevate, è stata eseguita la rimozione del materiale portato nel tempo dalle intemperie e dal traffico.