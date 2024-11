Gaeta.it - Risarcimento per ferimento da arma da fuoco: la causa di Magaiber Sulejmanovic in appello

Facebook WhatsAppTwitter Il caso di, uomo ferito gravemente da un colpo di pistola durante un intervento di polizia a Torino nel 2013, è tornato alla ribalta nelle aule di giustizia., residente in un campo nomadi nel centro Italia, ha avviato un processo per ottenere undopo che, in primo grado, gli era stata riconosciuta una somma di 480 mila euro, mai ricevuta. All’origine dell’incidente ci sono le circostanze di un furto in fuga, culminato in un evento che ha segnato drammaticamente la vita dell’uomo. Dettagli dell’incidente e conseguenze legaliLa vicenda risale all’aprile del 2013, quando, mentre fuggiva a bordo di un’auto dopo un furto, è stato colpito da un agente di polizia. Questo colpo hato ferite gravi e ha lasciato il richiedente con un’invalidità dell’80%.