Rinoplastica e rinofiller così è morta Margaret Spada | Rischi ed effetti avversi possono essere drammatici

Si chiamano Marco e Marco Antonio Procopio, sono padre e figlio e sono indagati per la morte di Agata. Il reato contestato è omicidio colposo e il loro studio in via Pavese all’Eur è stato sequestrato. Anche perché era un ambulatorio in un condominio e non sono state trovate cartelle cliniche dell’intervento sulla 22enne deceduta al Sant’Eugenio di Roma dopo l’anestesia ricevuta. Gli uffici della Procopio Medicina e Chirurgia Estetica promettevano un intervento di 20 minuti in ambulatorio al costo di 2.800 euro su TikTok. «Rimodellamento del naso in 20 minuti», era lo spot nel reel. Lei da Lentini il 4 novembre ha preso un volo per Roma insieme al fidanzato. Che ha filmato la sua agonia nell’ambulatorio romano.Dopo l’anestesiaSecondo il racconto del ragazzo e della famiglia, rappresentata dall’avvocato Alessandro Vinci,ha iniziato a manifestare segni di insofferenza fisica dopo l’anestesia.