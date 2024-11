Bergamonews.it - Passerelle di Boccaleone: la Sindaca Carnevali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Leggi su Bergamonews.it

LaElena, a Roma lo scorso 12 novembre per ritirare il Primo premio del Concorso deldella cultura sull’Art Bonus per Accademia Carrara, ha colto l’occasione per una visita ale dei.Accompagnata dall’onorevole Rebecca Frassini e dal senatore Antonio Misiani, la prima cittadina ha voluto fare il punto alla presenza del dottor Amos Bolis, consigliere giuridico del vice ministro Edoardo Rixi, sulla sottoscrizione del Protocollo di Intesa relativo agli impegni sulla realizzazione dei lavori adue.Ilha dato garanzia in merito alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, e del suo impegno ad operare insieme al Commissario e a RFI affinché ne vengano rispettati i contenuti. Alla soppressione dei due sottopassi, motivata dalle ragioni di sicurezza espressa fortemente anche dal Comitato di, si aggiungono le difficoltà realizzative dovute alle interferenze dei sottoservizi di particolare impatto oltre che i costi riflessi conseguenti.