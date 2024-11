Ilfattoquotidiano.it - Parenzo contro Stroppa, il referente italiano di Musk: “La mando garbatamente a quel paese nel grande stile americano”

Scintille a L’aria che tira (La7) tra il conduttore Davide Andrea, iltrentenne di Elonin Italia, indagato in una inchiesta della Procura della Repubblica di Roma su una serie di appalti tra ministeri e Sogei.Il dibattito è incentrato sulle ultime polemiche relative alla uscita social dii giudici italiani, ma a un certo puntostravolge il tema della discussione rivolgendo più volte una domanda al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana in merito a un articolo a firma di Monica Guerzoni: “Cosa ne pensa dilo che ha scritto la sua giornalista il 16 ottobre, e cioè che io sarei stato preso coi soldi in tasca?”.subito insorge: “Che c’entra questo? Non c’entra molto”.Ma, che già su X ha posto la stessa domanda al Corriere, ripete il suo quesito.