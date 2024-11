Zon.it - Nocera Inferiore, l’incontro tra Forze dell’Ordine ed esercenti per la prevenzione e il contrasto ai furti

della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio e nelle farmacieNel pomeriggio di ieri, a, presso la sala polifunzionale Galleria Maiorino, il Ten. Col. Gianfranco Albanese, Comandante del locale Reparto Territoriale Carabinieri, e il Magg. Carlo Santarpia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, in attuazione al protocollo d’intesa siglato in Prefettura a febbraio 2024 “per ladella criminalità nelle rivendite di generi di monopolio e nelle farmacie”, e in linea con le intese già sottoscritte in ambito prefettizio con il presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai e Federfarma, hanno tenuto con glie rappresentanti di categoria del territorio un incontro-confronto finalizzato alla formazione collettiva degli operatori di settore e alla valorizzazione di attività divulgative tese a ridurre i rischi per gli esercizi in relazione ae rapine subiti dalle tabaccherie e dalle farmacie, con particolare riferimento alle attività congiunte da porre in essere per prevenire e contrastare tali eventi.