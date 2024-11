Gaeta.it - Morte di tre aspiranti guide alpine: la procura di Aosta chiude l’inchiesta sul caso di valanga

Il 13 aprile 2023, una tragicaha travolto trenella zona del Colle della Tsanteleina, che si trova tra la Val di Rhemes, in Italia, e il confine francese. Questo evento ha scosso non solo le comunitàma anche le istituzioni locali, portando a un intenso dibattito sulla sicurezza in montagna. Ladiha finalmente chiuso le indagini, con una figura centrale emersa: Matteo Giglio, l'unico sopravvissuto alla tragedia. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio colposo plurimo.La trincea del disastro: la tragedia dellaLache ha colpito il gruppo diè avvenuta durante un'attività di preparazione e addestramento. Le vittime, Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht ed Elia Meta, si trovavano con la loro guida, Matteo Giglio, il quale ha eseguito il ruolo di istruttore per loro.