Milan prima consegnava le pizze L’incredibile storia di Youssouf Fofana

ha raccontato la sua, affermando di aver consegnato ledi fare il calciatore.!Un giocatore umile che ha ancora tanto da imparare e che non dimentica il suo passato difficile: il centrocampista delha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato in particolare sul percorso che lo ha formato e che lo ha portato a diventare un calciatore di primo livello, com’è oggi.Il francese, infatti, ha ammesso che da giovanele: “Mi è servito per imparare rigore e disciplina nel lavoro e guadagnare i miei primi soldi. Adesso lascio sempre la mancia ai rider: so che è importante. Ao ho mangiato tante buone, ma non esco molto, preferisco stare a casa e guardare film”è un giocatore che è sbocciato più tardi rispetto a molti altri, e non dimentica che fino a poco fa non aveva una squadra:Pensare che fino a poco fa ero senza squadra? Mi serve per restare con i piedi per terra.