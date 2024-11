Liberoquotidiano.it - Migranti: Salvini, 'no complotti ma qualche giudice fa politica, non serve Musk per dirlo..'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "No, non ci sonodelle toghe rosse, ma sicuramente sul tema immigrazione- ora, come negli anni passati - non ha mai nascosto le sue idee politiche: se unporta in tribunale la sua idea che non coincide con le leggi approvate in Parlamento è un problema. Se non riusciamo a espellere gli immigrati irregolari e delinquenti che tutti gli altri Paesi europei possono espellere, il problema non è pero per, il problema è per gli italiani. Questa mattina sono più di 140mila le persone in attesa di risposta e questo costa agli italiani circa 2 miliardi di euro all'anno". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteoai microfoni di '24 Mattino'.Dunque, per il leader della Lega, "non ci sono, ma che ci siache applica anche nelle sue sentenze un suo pensiero di sinistra è evidente, non mi pare ci sia bisogno diper dire che in Italiafa