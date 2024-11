Gaeta.it - McArthurGlen lancia l’Osservatorio Moda e Generazioni: un’analisi approfondita delle tendenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter“Fashion & Identity – Vestirsi senza infrastrutture” è stato presentato recentemente a Milano, evidenziando l’importanza di comprendere le scelte dei consumatori nel settore della. Questo studio, realizzato in collaborazione con Bva Doxa, offre una visione dettagliata sui motivi che spingono le diverse, in particolare i giovani, a decidere come e cosa indossare.Obiettivi e importanza delIl nuovo Osservatorio ha come scopo primario quello di analizzare le scelte di consumo nel settore della. Donatella Doppio, managing director diItalia, ha sottolineato che la consapevolezza derivante dai risultati dell’indagine è fondamentale non solo per formulare strategie di marketing informate, ma anche per comprendere meglio il pubblico e le dinamiche di consumo.