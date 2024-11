Tg24.sky.it - Maxievasione fiscale dell'Iva, nell'affare la mafia. Frode a Ue da 520 mln: 47 arresti

Con la complicità die camorra hanno evaso l'Iva per centinaia di milioni di euro. Sono state eseguite 47 misure cautelari da parte dei magistrati degli uffici di Palermo e Milanoa Procura Europea che hanno scoperto un'organizzazione criminale accusata dei reati di associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali aggravate dal metodo mafioso. Sequestrati beni, valori e denaro per 520 milioni. Ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Agli indagati i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. I provvedimentiIl gip di Milano, su richiestaa Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 didomiciliari e 4 misure interdittive. Oggetto'inchiesta è una maxi evasione'Iva intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e il riciclaggio dei profitti illeciti conseguiti.