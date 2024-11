Unlimitednews.it - Lindsey Vonn “is back”, torna alle gare a 40 anni

ROMA (ITALPRESS) – Cinquedopoci ripensa ea mettere gli sci. Clamoroso ritorno per la fuoriclasse statunitense, che aveva dato l’addionel febbraio 2019. Oggi, a 40, l’annuncio del rientro. “is”, annuncia in una nota la Federsci a stelle e strisce, spiegando che la decisione direarriva dopo l’intervento al ginocchio destro dello scorso aprile. “Negli ultimi due mesi è riuscita are adnarsi e a mettere alla prova il ginocchio e porterà avanti i suoi progressi con la squadra di sci statunitense in Colorado e oltre, aprendo così un nuovo entusiasmante capitolo della sua già brillante carriera”, si legge in una nota. La stessaspiega che “re a sciare senza dolore è stata un’esperienza incredibile.