Le ragazze si stanno affermando come protagoniste indiscusse nelle competenze tecnologiche dimostrandosi non solo all' altezza delle nuove sfide ma superando anche gli uomini

In un’era in cui la tecnologia occupa ogni spazio della nostra realtà, emerge un dato importante: le donne sinonall’, magliin un ambito cruciale: la competenza digitale. Questa rivoluzione silenziosa è confermata da una recente indagine internazionale, l’ICILS 2023, promossa dall’IEA, l’International Association for the Evaluation of Educational Achievement, i cui risultati italiani sono stati presentati dall’Invalsi all’Accademia Nazionale dei Lincei. Libri e BookTok: quando ei social network influenzano l’editoria X Leggi› 99 e Lode: torna il nostro progetto di successo perin gamba Digitale: quanto sono preparati i giovani?L’indagine condotta su studenti di età compresa tra i 13 e i 14 anni, si focalizza su un quesito fondamentale: quanto sono preparati i giovani a studiare, lavorare e vivere in un mondo sempre più digitalizzato? I risultati offrono un’istantanea dettagliatadigitali degli studenti italiani, evidenziando noni progressi compiuti, maleancora aperte.