Lazio | doppia seduta a Formello senza Patric Vecino e Basic

Leggi su Sportface.it

La sosta per le nazionali non ferma il cammino dellache, seppur priva di un ingente numero di giocatori, prosegue ad allenarsi ain vista della ripresa del campionato. La classifica parla chiaro, questa squadra può e deve essere ambiziosa. Per questo Baroni ha convocato i giocatori per una, ma continua a gestire le forze. Ancora assenti, che sta godendo di qualche giorno di riposo in più, Castrovilli, reduce dall’infortunio al ginocchio ma che mercoledì era in campo per fare riabilitazione,, mentre Pedro ha svolto solamente lamattutina. Nel frattempo, direttamente dal ritiro della nazionale danese, Isaksen ha esaltato le qualità di Baroni: “Ho bisogno di un allenatore come lui, che mi parli e mi dica cosa fare. Con Sarri e Tudor non era così.