Gaeta.it - Lady Gaga pronta a tornare sul set: apparizione attesa in Mercoledì, la serie di Tim Burton

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersul piccolo schermo dopo l’esperienza in Joker: Folie à Deux, dove ha interpretato il famoso personaggio di Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix. Nonostante le delusioni al box office e le critiche ricevute, la popstar ha già in programma un nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Variety, apparirà nella seconda stagione dellaNetflix, che ha come protagonista Jenna Ortega e porta la firma del visionario regista Tim. Le riprese sono attualmente in corso in Irlanda, creando anticipazione tra i fan e gli appassionati della.Il ruolo diin: cosa sappiamo finoraNonostante le conferme sul suo coinvolgimento nella, i dettagli circa il ruolo dirimangono avvolti nel mistero.