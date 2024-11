Ilrestodelcarlino.it - La morte della baronessa, sentiti gli ex cantonieri: “Vedemmo un’auto ferma”

Macerata, 14 novembre 2024 – Ieri è stata la volta dei. Nella terza giornata di interrogatori alla caserma dei carabinieri di Tolentino, sono stati interrogati Giancarlo Frontoni di 83 anni, Vittorio Vallesi di 82 e Roberto Paganelli di 89. Tutti e tre di Fiastra ed ex colleghi: lavoravano comeper la Provincia. Ed erano a bordo dello stesso furgone il giorno in cui avrebbero visto l’autoRothschild. Così ieri sono stati ascoltati dal pm Francesco Carusi, che coordina l’indagine, e dal Ros di Roma, per cercare di risolvere il mistero che ancora oggi – dopo 44 anni – avvolge ladi Jeannette Bishop May, 40enne inglese, ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, esua assistente, la 39enne friulana Guerin. Le due sparirono da Sarnano il 29 novembre 1980.