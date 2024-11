Metropolitanmagazine.it - La battaglia legale e controversa tra Alessia Fabiani e l’ex marito Fabrizio Cherubini: “Accuse infondate, era lei a tradirmi e picchiarmi”

aveva denunciatoper maltrattamenti e ora non solo l’uomo è stato assolto ma lei è anche indagata per falsa testimonianza.è stata sposata condal 2008 al 2015, dando poi alla luce due figli. Dopo ledi lei, un amico diaveva rotto il silenzio fornendo una versione dei fatti diametralmente opposta: “Tradiva iled era lei a picchiarlo“. Ora è arrivata la sentenza: l’imprenditore è stato assolto in primo grado. Lei, intervistata dal Corriere, ha definito questa decisione come una “doccia gelata”. “Non me l’aspettavo, è andato tutto al contrario. Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio?”, ha esordito la showgirl ora indagata per falsa testimonianza (“Ma al momento non ho ricevuto alcun avviso”, ha sottolineato).