Puntomagazine.it - Incontro al ministero per Saxa Gres, Valente UGL Chimici: “passi avanti, la strada è giusta”

Leggi su Puntomagazine.it

UGL: “Lama ci sono ancora ostacoli da superare”“I segnali sono sicuramente positivi e vanno nella direzione, resta la spada di Damocle rappresentata dai problemi finanziari esistenti. Auspichiamo che vengano risolti nel più breve tempo possibile, successivamente, come sindacato, faremo la nostra parte affinché il progettoconosca una nuova fase di rilancio”.Così il Vice Segretario Nazionale UGLEnzoal termine dell’che si è tenuto oggi presso ildelle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tra le Organizzazioni Sindacali, il Gruppo, il fondo di investimento Continental, Unindustria, funzionari del MIMIT, e delle regioni Lazio e Umbria per discutere del futuro degli stabilimenti