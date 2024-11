Davidemaggio.it - Il Dottor Alì e Hercai nella nuova mattinata turca di Real Time

Leggi su Davidemaggio.it

Günayd?n. Anche suil buongiorno parla turco. Da lunedì 18 novembre dalle 8 di mattina arriva la serialità ottomana al posto della classica programmazione factual statunitense (attualmente c’è Pazzi per la Spesa).Dopo il gran finale di sabato 16 novembre, IlAlì riparte al mattino dal primissimo episodio (repliche anche in prima serata al sabato). Poi si cambia totalmente registro, pur rimanendo in territorio turco, con– Amore e Vendetta. Mentre in prima serata ogni lunedì continueranno le puntate inedite, viene riavvolto il nastro dellata a tinte forti con un episodio da un’ora al giorno. L’orario di inizio è fissato alle 10:45, dunque, non si scontrerà con il rewatch di Terra Amara su Rete4, dizi sulla stessa scia, e nemmeno con Tempesta d’Amore. Su La5 ricordiamo che, dalle 11, sono in onda le repliche non troppo temibili de La Promessa.