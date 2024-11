Ilgiorno.it - I capolavori della lirica diventano fumetti. Tra papere e citazioni di Guerre Stellari

Leggi su Ilgiorno.it

C’è anche la sensuale Cio Cio San di Milo Manara, realizzata in occasioneprimaScala“Madama Butterfly” nel 2016, tra le opere di “Puccini 100 - Vissi di nona arte“, la mostra organizzata da Wow Spazio Fumetto (dal 29 novembre al 5 gennaio 2025) nella quale i grandi del fumetto italiano omaggiano Giacomo Puccini, nel centesimo anniversariomorte. Tra le tavole esposte nelle sale di viale Campania 12, appositamente realizzate su commissione del museo stesso, Milo Manara (oltre a Cio Cio San anche la sua versione di “Tosca”), il creatore di Lupo Alberto Silver (con “La Bohème”), la grande autrice Disney Silvia Ziche (“Suor Angelica”), Giuseppe Palumbo di Diabolik (“Turandot” in versione pieghevole di oltre un metro), la firma storica di Tex Claudio Villa (“La fanciulla del West”), Simone Bianchi di Marvel e DC Comics (con una “Tosca“ moderna con le fattezze del direttore d’orchestra Beatrice Venezi), Mirka Andolfo (“Manon Lescaut” con citazione di Guerra), la matitaBonelli Lola Airaghi (con una delle opere pucciniane meno note “La Rondine”), Fabio Celoni di Topolino (Tosca in versionesca).