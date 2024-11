361magazine.com - Grande Fratello: lite furiosa tra Alfonso e Stefano

Primatra, i due concorrenti dele antagonisti di Temptation IslandEra piuttosto prevedibile che tra, ex fidanzato di Federica Petagna, e, tentatore di Temptation Island e corteggiatore della stessa Federica, scoppiasse la scintilla della discordia.I due non si sono mai sopportati e l’ingresso diall’interno della Casa delnon ha certamente aiutato. Che i due non potessero mai essere amici, era ormai piuttosto chiaro e nelle ultime ore, a pochi giorni dal varco dell’iconica porta rossa, il pubblico ha avuto le proprie conferme.Stando ai video pubblicati in rete, sembra che proprio nelle ieri notteabbiano avuto una. Nonostante i tentativi di entrambi – del tutto vani – di evitarsi all’interno della Casa, lo scontro è stato inevitabile!COSA È ACCADUTO?Pare cheabbia fatto notare a– con tono polemico e in dialetto napoletano – che il suo atteggiamento dopo Temptation Island abbia fatto soffrire la famiglia di Federica, indignata per quanto si sarebbe letto in rete a seguito della condivisione di uno scatto su Instagram in cuie Federica apparivano insieme.