Calciomercato.it - Gol di Tonali e l’Italia va: Belgio battuto, avanti in Nations League

Italia ok a Bruxelles contro il, 1-0 con gol del centrocampista del Newcastle che vale il passaggio ai quarti di finale della competizionedi Luciano Spalletti conferma i progressi dell’ultimo periodo e ottiene una vittoria pesante contro il, a Bruxelles. Bastava il pareggio per assicurarsi il passaggio del turno in, gli azzurri fanno di meglio e passano per 1-0 grazie a una rete di Sandroin avvio di partita, con sprazzi di grande gioco e un po’ di sofferenza nel secondo tempo.Gol diva:in– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Spalletti schiera la Nazionale con il 3-5-1-1 con Barella da trequartista alle spalle di Retegui e il trio di centrocampo composto da Frattesi, Rovella e