Germania-Bosnia | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. I tedeschi vogliono chiudere il discorso qualificazione contro gli ultimi in classifica.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 20.45 presso il Park-Stadion di Friburgo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dieci i punti fin qui conquistati dai tedeschi nelle prime quattro uscite, in virtù della cinquina rifilata all’Ungheria all’esordio, del pareggio contro l’Olanda, della vittoria in casa dellae del successo contro gli Orange. Adesso manca l’ultimo passo per la qualificazione alla fase finale.Solo un punto conquistato daici, sconfitti nettamente dall’Olanda all’esordio, prima del pareggio contro l’Ungheria e del doppio ko subito dallae dai magiari.