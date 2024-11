Fiumicino piange la scomparsa della dottoressa Oriana Scatolini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024 – A nome di tutta l’Amministrazione comunale, il sindaco Mario Baccini esprime il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia, figura di spicco nel camposanità e amata professionista del nostro territorio.“Lalascia un vuoto nella sanità locale e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Nota per la dedizione e passione con cui ha svolto la sua attività, ha contribuito in modo significativo alla storia e al benessere sanitarionostra comunità. – dichiara il Primo Cittadino, appresa la notizia. – La sua dedizione ai pazienti, l’impegno a favoresalute dei più piccoli e la lunga carriera, rappresentano un esempio straordinario per l’intera comunità. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto.