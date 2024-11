Bergamonews.it - Firmata l’ipotesi per il Ccnl Funzioni Centrali: “Aumenti e più conciliazione vita-lavoro”

Bergamo. Ilriguarda tutti i dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, ordini professionali: nella provincia di Bergamo sono circa 1.000 dipendenti che lavorano ad esempio all’Inps, all’Inail, Ispettorato del, Agenzia delle Entrate e delle Dogane, Tribunale, Procura, Prefettura, Questura. Si parla di tutti quei dipendenti che garantiscono la presenza dello Stato nel nostro territorio e garantiscono quotidianamente tutele e diritti ai cittadini bergamaschi: si pensi alla sicurezza sul, ai riconoscimenti previdenziali e assistenziali, alla giustizia, alla gestione dei flussi migratori ed anche una lotta all’evasione fiscale.La firma di questa ipotesi di contratto porterà un aumento retributivo del 5,78% che si traduce in incrementi importanti sugli stipendi tabellari per le diverse qualifiche: operatori 121,40 euro;127,70 euro assistenti;155,10 euro funzionari e 193,90 euro elevate professionalità.