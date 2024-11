Amica.it - Ditelo con un… cavolfiore. Proprietà e benefici del superfood invernale

, che passione. Ilche fa parte della famiglia delle brassicacee non è solo bellissimo da vedere, ma soprattutto apprezzato per le sue qualità nutrizionali. E perché supporta la detossificazione dell’organismo.Perché ilnon deve mancare sulle tavole invernaliInnanzitutto aiuta a perdere peso in modo sano, soprattutto se mangiato crudo. Le fibre aggiungono volume ai pasti e aiutano a sentirsi sazi per lunghi periodi. Inoltre aiuta a ridurre il rischio di malattie croniche, soprattuto quelle cardiache. Ilcontiene sostanze naturali che proteggono le aree dei vasi sanguigni più soggette a infiammazione. Inoltre è ricco di composti bioattivi famosi per le loroanti-tumorali.GUARDA LE FOTOSkincare con: i migliori per la pelle Prezioso alleato per il benessereÈ inoltre un’alternativa al riso bianco se si segue una dieta a basso contenuto di carboidrati, come la dieta chetogenica.