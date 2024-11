Ilrestodelcarlino.it - Da Rafah a Pesaro per studiare musica

Diventare un vero suonatore di liuto. E’ il sogno di Mohammad, 21 anni, palestinese di, ada neo studente del Conservatorio Rossini. Se non fosse stato per la determinazione di Camilla Murgia forse Mohammad non sarebbe stato tra noi per provare a riscrivere il proprio destino. "Anche perché – osserva Murgia – oltre ai pericoli di un cielo gravido di bombe in Palestina non ci sono proprio Accademie come Il Conservatorio che insegnano la". Mohammad è autodidatta, ma con quello che ha dimostrato di saper fare ha impressionato, proprio in questi giorni, la commissione del Conservatorio Rossini. L’esame è il lieto approdo di un’avventura – piena di rischi e pericoli – iniziata circa un anno fa. Troppe immagini di morte ha negli occhi Mohammad per non temere come lame le domande più semplici che gli avremmo potuto rivolgere riguardo ai suoi trascorsi in Patria.