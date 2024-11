Liberoquotidiano.it - Così la mucca ha schiacciato una 47enne: la tragedia che sconvolge tutto il Trentino

Attimi di paura in, dove una donna è stata caricata da una vacca. È accaduto a Vigo di Fassa. Qui l'animale si sarebbe scagliato contro una, che è finita contro un muro schiacciata dal peso della. Le ferite della donna sono risultate subito gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad accorrere sul posto dopo la chiamata ai soccorsi l'elicottero, che ha elitrasportato laall'ospedale Santa Chiara di Trento. Una notizia che arriva dopo laa Frosinone. Qui una 77enne è stata aggredita da un montone nel proprio giardino di casa ed è morta sotto i colpi dell'animale. L'animale ha sorpreso la donna di schiena mentre era impegnata con delle faccende domestiche. Subito dopo l'aggressione il montone è fuggito nelle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto il personale dell'Ares 118, che ha tentato inutilmente di rianimare la donna, ormai deceduta per le gravi lesioni agli organi interni.