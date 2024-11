.com - Calcio Serie D / Fino a sabato 16 alle ore 19 le prevendite per il tifosi della Vigor Senigallia

Attesa per il match di San Benedetto contro la Sambenedettese di domenica 17 novembreore 14.30: 130 i biglietti già venduti, 14 Novembre 2024 – Sono ancora aperte leper il derby di campionato di domenica 17 novembreore 14.30 allo stadio Riviera delle Palme tra Sambenedettese e.Previsti circa 6.000 spettatori.Leper i– che non avrà lo squalificato De Angelis oltre agli infortunati Alonzi e Tomba – sono possibili a 10 euro presso tutti i punti vendita Vivaticket e nel sito www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket.A, da mappa riportata sul sito di Vivaticket, sono attivi i seguenti punti vendita (oltre alla possibilità di acquistare online in proprio da casa sul sito Vivaticket):Tabaccheria Sabbatini in via Pierelli, 19.