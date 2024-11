Lanazione.it - Calcio. Giovanile. Fratres Perignano protagonista, bene Forcoli e Monteserra

Pisa 14 novembre 2024 –nei campionati pisani, al comando nella categoria Allievi e nella categoria Giovanissimi. In testa anche ilnell’altro girone Giovanissimi. Negli Allievi ilvince 2–3 a Cascina e sale al comando con sedici punti in sei gare. Alle sue spalle il Romaiano, mentre al terzo posto il San Miniato. Quarta piazza per l’Atletico Etruria che perde 3–2 a Ponsacco contro il Soccer. Negli Allievi fascia B il San Giuliano è la capolista del girone A dopo aver battuto nettamente il San Prospero Scintilla per 3–0. Capolista seguita dall’Oltrera che supera il3–2 e dallo stesso San Prospero Scintilla. Quarta piazza pere Fornacette. Saranno queste cinque squadre a giocarsi i due posti regionali.