Oasport.it - Calcio femminile: la Roma sbaglia, il Lione ne approfitta in Champions League. Al Tre Fontane finisce 0-3

Laalza bandiera bianca al Tre. È davvero troppo forte il, squadra che ha vinto nettamente per 0-3 il terzo incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di, volando così a punteggio pieno nel raggruppamento A.La compagine transalpina ha messo sul piatto tutto il suo valore, certificato dagli otto successi ottenuti nella rassegna continentale fino a questo momento (fattore che la rende insieme a Barcellona la squadra più temibile in assoluto tra quelle coinvolte). Una superiorità che si palesa fin dai primi secondi, contrassegnati soprattutto da una differenza importante dal punto di vista fisico e qualitativo, ma concretizzata nei fatti da tre sbavature delle padrone di casa.Le capitoline, come prevedibile, cercano di non scoprirsi troppo, arginando con ordine e compattezza gli attacchi delle avversarie.