Biscottini light dopo le feste | ricetta veloce e senza zucchero!

Ecco laperfettale gozzoviglie natalizie: deima al cacao!I dolcetti non possono certo mancare per consolarci in questi tempi duri e cupi, ma a forza di mangiarne, durante queste, la bilancia reclama. Allora optiamo per un dessert dietetico, leggero e buonissimo! A colazione, a merenda, come rompi-digiuno o a fine pasto, porteranno il buon umore in tavolapesare sulla linea.Pronte a scoprire tutti i passaggi per realizzarli? Via!: ingredienti e preparazionePer questi dolcetti procuratevi:cacao amaro in polvere, 60 gdatteri, 100 gcocco fresco, 30 golio di cocco, 1 cucchiaiofiocchi d’avena, 40 gmandorle, 30 guova, 3 solo gli albumiscaglie di cioccolato fondente al 70%, 30 g.Preriscaldate il forno a 170°, foderate la leccarda con la carta apposita.