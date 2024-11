Lapresse.it - Autonomia: Todde, bene Consulta, legge contro equità favorisce regioni ricche

Roma, 14 nov. (LaPresse) – La presidente Alessandraesprime “piena soddisfazione perché i giudici costituzionali hanno ritenuto fondate le ragioni illustrate nel ricorso sardo”. “Come più volte dichiarato – afferma– la Sardegna non può accettare unache mina la nostra specialità, che ci danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Per come è stata pensata, questa è unachelepiùa discapito dell’e della solidarietà nazionale oltre che delle prerogative costituzionali che ci sono state riconosciute attraverso il nostro Statuto. La Sardegna si è battuta con tutti gli strumenti possibili per difendere la Costituzione, i diritti, l’uguaglianza e la dignità dei sardi e di tutti i cittadini”.