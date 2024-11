Lapresse.it - Autonomia: Calderoli, rispettiamo Consulta, valuteremo correttivi

Roma, 14 nov. (LaPresse) – “La decisione della Corte costituzionale ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull’differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione. Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni della sentenza, per valutare gli eventualida apportare”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, commentando la decisione della Corte Costituzionale. “La stessa Corte – prosegue il ministro – nel suo comunicato invita ad assicurare la piena funzionalità della legge e riconosce che l’differenziata ‘deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini’. Sono esattamente gli obiettivi che vogliamo realizzare e che realizzeremo.