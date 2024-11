Sport.quotidiano.net - Ascoli, finora un 2024 disastroso. Di Carlo a Pesaro vuole svoltare

L’si accinge a prendere il viatico che conduce verso la fine dell’anno, poi sarà tempo dei consueti bilanci. Sia in campo che fuori dal rettangolo verde. Il campionato dei bianconeri procede spedito verso gli ultimi 5 appuntamenti che dividono dal giro di boa.il ritmo di marcia portato avanti dal Picchio si è rivelato letteralmente da dimenticare ma, nella cinquina di partite a disposizione da qui a Natale, l’targato Mimmo Diavrà tra le proprie mani la possibilità di provare a raddrizzare almeno parzialmente la rotta. Considerando sempre che per risolvere tutte le problematiche emerse all’interno dell’organico sarà necessario un tempo maggiore. Anno bisesto, anno funesto. A sbatterci è stato anche il club di corso Vittorio Emanuele che lo scorso maggio era incappato in una dolorosa e mai smaltita retrocessione in C.