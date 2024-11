Donnapop.it - Alessia Fabiani, il dramma con l’ex marito Fabrizio Cherubini, le accuse di maltrattamento e la causa persa

Leggi su Donnapop.it

L’ultimo capitolo della vita di, celebre attrice ed ex letterina, si configura come unmediatico e personale. Dopo anni di silenzi e sofferenze,si trova ora al centro di una complessa vicenda legale che ruota attorno alledi maltrattamenti contro il suo ex. La questione si complica ulteriormente con l’indagine per falsa testimonianza a suo carico, un’ingiustizia che la donna sente di subire. «Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio?», si sfoga, evidenziando la frustrazione per il mancato riconoscimento delle sue sofferenze.Il racconto disi intreccia con quello di, che si dichiara vittima di un’accusa infondata.coppia vive ora una battaglia legale che non solo riguarda la verità dei fatti ma anche la custodia dei loro due figli, i gemelli Kim e Keira.