Ilfattoquotidiano.it - Agrigento, il ministero revoca nel 2023 l’autorizzazione ma l’Accademia di Belle Arti continua a fare iscrizioni

Conseguire un diploma di laurea non riconosciuto? È quel che accade agli iscritti deldinon statale “Michelangelo” di. Che, si legge nella sezione dedicata ai cenni storici sul portale dedicato, “è stata istituita nel 1979, con i quattro indirizzi tradizionali delle accademie: Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia”. Indirizzi per i quali una recente sentenza del Consiglio di Stato, a cui l’Istituto si era appellato dopo un ricorso al Tar di Roma che a giugnogli aveva dato torto, ha confermato ladelda parte deldell’Istruzione.Con il provvedimento del marzo del, adottato dalla Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio deldell’Università e della Ricerca, ha sostanzialmente certificato “l’inammissibilità della domanda relativa alla proposta formativa diretta all’attivazione dei corsi accademici di secondo livello in Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia”.