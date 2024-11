Lapresse.it - Aerei: Blackshape per la prima volta all’Air Expo di Abu Dhabi

, azienda italiana specializzata nella progettazione e costruzione di aeromobili (parte di Angel Holding), sarà tra i protagonisti dal 19 al 21 novembre 2024 di AirAbu, tra gli eventi internazionali più rilevanti per l’industria aeronautica.presenterà per lanegli Emirati Arabi Uniti, presso lo stand 440, il Gabriél BK160-200, un velivolo avanzato e versatile, simbolo dell’eccellenza italiana e dell’innovazione tecnologica.L’aziendaFondata a Monopoli, in provincia di Bari,è rinomata per la qualità del design made in Italy e l’avanguardia tecnologica, che le hanno permesso di conquistare l’apprezzamento di piloti e appassionati di aviazione a livello globale. Con oltre 100 velivoli già costruiti,continua a distinguersi per l’uso di materiali compositi e per la creazione di aeromobili eleganti e performanti, in grado di soddisfare le esigenze dei mercati civile, militare e ricreativo.