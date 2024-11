Anteprima24.it - Acli Benevento, al via il corso gratuito di italiano per stranieri

Tempo di lettura: 2 minutiLeProvinciali di, in collaborazione con il Simposio Immigrati, il PatronatoColf e il Servizio Civile Universale, annunciano l’avvio di un PerFormativo per Migranti, un’iniziativa pensata per favorire l’inclusione sociale e la crescita personale e professionale della comunità straniera residente nel territorio.Ilsi terrà tutti i martedì e giovedì, dalle ore 14:30 presso la sedediin Via Francesco Flora, 31. Il performativo sarà curato da insegnanti e tutor qualificati, che forniranno strumenti utili per migliorare la padronanza della lingua italiana e facilitare l’integrazione dei partecipanti nella vita sociale e lavorativa locale.Il Patronato, grazie alla collaborazione con l’Università di Siena, supporta questa iniziativa, offrendo strumenti e competenze che rispondono alle esigenze della comunità straniera.