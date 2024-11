22enne morta medici verso altre accuse

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.25 Rischia di aggravarsi la posizione dei dueaccusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada,ladeceduta durante un intervento al naso in un centro medico a Roma. Per i due potrebbero scattare, anche profili amministrativi relativi alla struttura e alle procedure utilizzate per effettuare l'intervento. L'autopsia che sarà eseguita domani dovrà accertare anche se i sanitari hanno seguito le linee guida per questi casi. Andrà visto anche se erano presenti le attrezzature idonee in caso d'emergenza