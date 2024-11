Tpi.it - Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 novembre

Leggi su Tpi.it

Una: ledi, 13Questa sera, mercoledì 132024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in unacruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il 18 luglio 1610, sulle spiagge della Feniglia, in Toscana, muore un assassino latitante ormai da molti anni. Si dà il caso che quell’assassino sia anche il più grande pittore di tutti i tempi: si chiama Michelangelo Merisi, ma tutti lo conoscono con il nome del paese d’origine della sua famiglia, Caravaggio. Mercoledì 13in prima serata su La7, Aldo Cazzullo indaga sul mistero della morte del pittore della luce nella nuovadi Una