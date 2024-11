Ilfogliettone.it - Ue: audizioni e rinviate valutazioni dei vicepresidenti designati

Leggi su Ilfogliettone.it

Come previsto, i coordinatori dei gruppi politici delle commissioni del Parlamento europeo hanno deciso di rinviare la valutazione dei seiesecutiviper la nuova Commissione europea. Ledi conferma si sono svolte oggi a Bruxelles, iniziando con l'italiano Raffaele Fitto, responsabile per Coesione e Riforme, e terminando con la spagnola Teresa Ribera Rodríguez, incaricata della Transizione pulita, giusta e competitiva. La portavoce del Parlamento europeo, Delphine Colard, ha comunicato su X (ex Twitter) che il rinvio delle decisioni è stato concordato dopo una prima riunione al termine delle. Questo approccio permetterà di effettuare lein modo simultaneo, facilitando una decisione "a pacchetto" su tutti i candidati. Tale strategia mira a prevenire possibili veti incrociati e la "presa in ostaggio" deida parte di diversi gruppi politici, un problema emerso durante leprecedenti.