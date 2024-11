Thesocialpost.it - Trump punta su Elon Musk, guiderà il dipartimento per l’efficienza governativa. Tutte le nomine

Leggi su Thesocialpost.it

Da un lato c’è l’incarico annunciato per il CEO di X,, dall’altro la nomina sorprendente del conduttore di Fox News, Pete Hegseth, al Pentagono. A poco più di una settimana dalle elezioni, Donaldsta finalizzando le sue scelte per i ruoli chiave della sua amministrazione, scatenando già un acceso dibattito.Leggi anche: Mi parla alla Cop29 di Baku: “L’Italia vuole rilanciare la fusione nucleare, può essere la svolta”Il primo incarico controverso riguarda, che assumerà la direzione di un nuovodedicato al. Collaborerà con l’ex candidato repubblicano alla presidenza, Vivek Ramaswamy, e avrà il compito di fornire consulenze esterne su come ridurre i costi burocratici. La presenza dell’imprenditore, sempre molto vicino adurante la campagna, ha sollevato diverse critiche, in particolare per il suo coinvolgimento nella prima telefonata con il presidente ucraino Zelensky.