Tragico incidente domestico Luigi muore a 23 anni mentre si asciuga i capelli

Una scioccante tragedia si è consumata ieri, 12 novembre, in un’abitazione di Airole, in provincia di Imperia, dove il 23enneCiaccia è mortosi stavando i. Inutile l’intervento dei soccorritori dell’1-1-8, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.Le dinamiche dell’mortaleIl ragazzo sarebbe morto per un arresto cardiaco sopraggiunto dopo la scossa elettrica, che a sua volta sarebbe partita dall’che il giovane stava utilizzando in bagno. La tragica scoperta l’ha fatta la madre, poco dopo le 19:00, che lo ha trovato disteso a terra nel bagno privo di conoscenza.I sanitari hanno allertato le forze dell’ordine, come prevede il protocollo, e poco dopo sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e condurre le indagini.