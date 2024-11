Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da questa mattina in mente percorribile in entrambi i sensi di marcia la via del Mare la via Ostiense all’altezza del km 13 e 300 e la passaggio è consentito solamente è mezzi inferiore alle 3,5 tonnellate resta dunque invariati almeno sino All’inizio di Dicembre i percorsi alternativi predisposti per le linee di bus 712 ed nme vanno avanti gli interventi di riqualificazione lungo rete tranviaria sino al primo dicembre le linee 25 814 viaggeranno integralmente sul bus la linea 3 invece è sostituita da navette bus Trastevere Porta Maggiore mentre i tram continuano a circolare tra Porta Maggiore Valle Giulia la linea 19 infine viaggia su tram in comune con la creta a Porta Maggiore Valle Giulia sul bus Valle Giulia Piazza Risorgimento mentre è sostituita dalla linea 5 busta tra 100 celle e Porta Maggiore dalla 2 dicembre servizio tram tornerà regolare sull’intera rete In collaborazione con Luce Verde infomobilità