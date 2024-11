Thesocialpost.it - Tangenti sulla manutenzione stradale, la Finanza in Campidoglio per le gare del Giubileo

Una vasta indagine su corruzione coinvolge anche i finanziamenti per il. La Guardia dista effettuando perquisizioni ale presso la sede di Astral, un’azienda controllata interamente dalla Regione Lazio. Le accuse comprendono corruzione, frode negli appalti pubblici e turbativa d’asta.Leggi anche: Musk, Meloni e Trump: cosa c’è dietro l’intesa segreta tra affari, politica e strategia internazionaleGli appalti in questione sono relativi al rifacimento delle strade: diverseavrebbero subito manomissioni attraverso. Sono sei i funzionari sotto inchiesta: quattro appartenenti al Comune, uno ad Astral e due agenti della polizia.Il presunto corruttore, Mirco Pellegrini, è un imprenditore con il controllo, anche se non ufficiale, di 15 società, molte delle quali intestate a prestanome.