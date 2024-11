Secoloditalia.it - Stop ai maxi-compensi dall’estero: Fratelli d’Italia lancia la norma che bloccherà le consulenze di Renzi

Fine dei giochi per iai politici. Tra i 190 emendamenti dic’è un emendamento che fa discutere e viene già denominato l’anti-. La proposta, firmata dalla deputata Alice Buonguerrieri e già oggetto di discussione negli ambienti romani, prevede tetto ben definito e già oggetto di discussione negli ambienti romani, con un tetto ben definito: 50.000 euro lordi annui, per attività di qualsiasi tipo svolte nei confronti di soggetti non aventi sede legale in Italia. Unapensata per limitare i conflitti di interesse. Se il proprio compito è servire il Paese, basta “regali”Lanon riguarda gli incarichi istituzionali, ma tocca le, gli incarichi privati e tutto ciò che, in soldoni, rischia di minare la neutralità di chi è chiamato a servire il Paese.