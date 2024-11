Digital-news.it - Sky inaugura Sky Up Academy Studios: progetto innovativo per studenti a Milano Santa Giulia

Leggi su Digital-news.it

Conoscere il dietro le quinte di una realtà come Sky, confrontarsi con i professionisti del settore e toccare con mano le tecnologie più innovative per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto questo è Sky Up, il nuovoche permette a studentesse edi vivere un’esperienza unica direttamente negli studi televisivi Sky di. Le classi coinvolte si metteranno alla prova nella creazione di un contenuto giornalistico multimediale e scopriranno quali sono le figure chiave che animano una tech & media company, anche in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro.I nuovi spazi dedicati a Sky Upsono statiti oggi dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio che, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, ha accolto le ragazze e ragazzi e condiviso con loro un momento di confronto sul valore dell’iniziativa e sulle riflessioni che può stimolare per le loro scelte future.