Sesto, furto di rame in un casolare. I carabinieri bloccano un ladro

in une un uomo bloccato subito dopo daifinisce in manette per tentatoe ricettazione. Decisivo il tempestivo intervento delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma dopo la chiamata al 112. Il fatto è successo nei giorni scorsi aImolese. Un agricoltore di 58 anni ha ricevuto una telefonata da un suo amico che lo avvisava di aver visto due persone all’interno del suo. L’agricoltore si è precipitato sul posto per controllare cosa stava accadendo. Appena arrivato al, l’uomo ha notato due persone che si stavano allontanando a piedi per i campi e che salivano a bordo di un’auto bianca per poi darsi alla fuga. Entrato nel, si è accorto che alcuni tubi dierano stati staccati dal tetto e abbandonati, probabilmente per scappare.