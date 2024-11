Gaeta.it - Scopri le pratiche magiche contemporanee all’evento “Urban Witches” a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo appuntamento di “”, in programma il 17 novembre 2024 presso il Fusolab, offre un’interessante opportunità per esplorare le tradizioninella società di oggi. Dalle 11:00 alle 20:00, i visitatori possono immergersi in una realtà dove saggezza antica emoderne si intrecciano, creando un’occasione unica di apprendimento e confronto.Un mercatino esoterico e incontri con esperti di divinazioneL’evento “” si svolgerà all’interno di uno spazio al coperto, completo di un mercatino esoterico dove si possono trovare oggetti, libri e strumenti dedicati alle. Questo ambiente rappresenta un luogo di incontro per appassionati e curiosi, offrendo anche l’occasione di confrontarsi con esperti di divinazione di vari ambiti.